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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

السبت 13/فبراير/2021 - 03:19 ص
تساقط الثلوج فى موسكو
تساقط الثلوج فى موسكو
وكالات
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أكد مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو، أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريبًا.

وذكر المكتب في بيان له: «بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير»، وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، مضيفًا: «الرقم القياسي المسجل لهطول 7 ملم كان في فبراير عام 1973».

ووفقًا لمركز الأرصاد الجوية، فإن «تساقط الثلوج سيبلغ ذروته بين منتصف الليل والساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 13 فبراير».

وتابع: «سيتوقف هطول الثلوج تمامًا في مساء السبت، وستكون الزيادة في تساقط الثلوج في موسكو خلال أيام من 25 إلى 35 سنتيمترًا».

من جهته، حذر رئيس مركز «فوبوس» للطقس، يفجيني تيشكوفيتس، من أن تساقط الثلوج في العاصمة بحلول عيد الحب يمكن أن يصمد إلى الرقم القياسي المطلق لهذا اليوم، وأنه من المحتمل أن يصل حتى 60 سم.

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