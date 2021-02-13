البيت الأبيض: هناك شكوك من استخدام روسيا والصين لقاحات كورونا كأداة دبلوماسية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن روسيا والصين تحاولان استخدام اللقاحات التي طوروها ضد كورونا كوسيلة لتحقيق أهداف دبلوماسية.وقالت: «بالطبع تابعنا محاولات دول أخرى مثل الصين وروسيا لاستخدام اللقاحات كوسيلة لتحقيق النجاح على المستوى الدبلوماسي»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضافت: «واشنطن تتابع بقلق تصرفات روسيا والصين في هذا الشأن، وأن وكالة الأمن القومي الأمريكية تراقب الوضع عن كثب».يذكر أن مجلة «لانسيت» البريطانية، أشارت في تقرير لها بأن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.