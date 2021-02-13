سكان شمال الهند وباكستان يشعرون بهزة أرضية ضربت طاجيكستان

ضربت هزة أرضية طاجيكستان، وشعر بها سكان باكستان وشمال الهند، مما دفع العديد من السكان للهرب إلى خارج منازلهم، فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "قوة الهزة بلغت 5.9 درجة وكان مركزها يبعد 35 كيلومترا غرب مدينة مرغاب في طاجيكستان وسط آسيا".من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الطاجكية، أن "مركز الهزة يقع على بعد 420 كيلومترا شرق العاصمة دوشنبه على مقربة من الحدود مع الصين".وشعر سكان العاصمة دوشنبه بالهزة، إلا أن مركزها كان في منطقة قليلة السكان.بدورها، أشارت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أنه "جرى الإبلاغ عن تصدعات في بعض المنازل شمال إقليم كشمير، كما تحدث شاهد عن انهيار جدار قريبا من مدينة أمريتسار شمال الهند دون تقارير عن وقوع ضحايا".