الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «رسائل السجن»

تصدر قريبًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "رسائل السجن"٬ والكتاب تأليف مشترك بين كلا من: الناشطة السياسية ناديا تولوكونيكوفا٬ والمفكر السلوفيني سلافوي جيجك، ومن ترجمة رغد قاسم.ويتضمن الكتاب الرسائل التي تبادلتها الناشطة في الحركة النسوية الفوضوية ناديا مع جيجك، حول مواضيع التخريب الفني والنشاط السياسي ومستقبل الديمقراطية.ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: ليست مجرد مراسلات بين مناضلة سياسية معتقلة خلف القضبان الروسية٬ وبين فيلسوف يساري حر خارج القضبان. إنها جولة من جولات اليسار العالمي في محاولة فهم العالم الذي يعيش فيه وتحليل المنظومات الاقتصادية والسياسية التي تحكمنا.تخوض ناديا تولوكونيكوفا نقاشا فكريا حادا مع جيجك. تسحبه معها إلى الزنزانة٬ ليري المجال الحي للنضال. فيما يأخذها خارج القضبان كي تري الأمداء التي وصلت إليها أفعالها. وكلاهما من موقعه٬ يقارع وحشية الرأسمالية التي تتفاقم يوما بعد آخر.