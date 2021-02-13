رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «رسائل السجن»

السبت 13/فبراير/2021 - 01:45 ص
رسائل السجن
رسائل السجن
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "رسائل السجن"٬ والكتاب تأليف مشترك بين كلا من: الناشطة السياسية ناديا تولوكونيكوفا٬ والمفكر السلوفيني سلافوي جيجك، ومن ترجمة رغد قاسم.

ويتضمن الكتاب الرسائل التي تبادلتها الناشطة في الحركة النسوية الفوضوية ناديا مع جيجك، حول مواضيع التخريب الفني والنشاط السياسي ومستقبل الديمقراطية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: ليست مجرد مراسلات بين مناضلة سياسية معتقلة خلف القضبان الروسية٬ وبين فيلسوف يساري حر خارج القضبان. إنها جولة من جولات اليسار العالمي في محاولة فهم العالم الذي يعيش فيه وتحليل المنظومات الاقتصادية والسياسية التي تحكمنا.

تخوض ناديا تولوكونيكوفا نقاشا فكريا حادا مع جيجك. تسحبه معها إلى الزنزانة٬ ليري المجال الحي للنضال. فيما يأخذها خارج القضبان كي تري الأمداء التي وصلت إليها أفعالها. وكلاهما من موقعه٬ يقارع وحشية الرأسمالية التي تتفاقم يوما بعد آخر.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

تفاصيل محاولة انتحار جنات فتاة «التيك توك»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

الصحة: 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و42 حالة وفاة

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبى الجديد 2021 Nat Geo Abu Dhabi

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

إصابة 5 لاعبين جدد من المنتخب الأردنى لكرة السلة بفيروس كورونا

سيمبا التنزانى يفوز على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى أبطال أفريقيا

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. مجلة «الكلمة» تنشر قصة جديدة لبهاء طاهر

ريم بسيونى بضيافة الصالون الثقافى بنادى سبورتنج

افتتاح معرض «فجر يوم جديد» للفنان نذير طنبولى.. اليوم

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «رسائل السجن»