رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: سنعزز الضغط على قادة الحوثيين الذين يهددون السعودية

السبت 13/فبراير/2021 - 04:21 ص
نيد برايس
نيد برايس
وكالات
طباعة
أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز الضغط على قادة جماعة "أنصار الله" الحوثية لمنعهم من مهاجمة المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تعليقا على قرار الإدارة الأمريكية، شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب، إن واشنطن "ستواصل الضغط على الجماعة حتى تغير سلوكها".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر وقصف أراضي السعودية والإمارات.

وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تعتزم تخفيف الضغط، بل ستعزز ضغوطها على قادة الحوثيين الذين يهددون المصالح الأمريكية ويريدون مهاجمة السعودية وتوسيع نطاق نفوذهم الخبيث في المنطقة".

وأشار إلى أن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب لا يعني أن الولايات المتحدة تثق بهم، بل أنها تريد تركيز الاهتمام على الدبلوماسية أكثر.

موضوعات متعلقة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبى الجديد 2021 Nat Geo Abu Dhabi

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. مجلة «الكلمة» تنشر قصة جديدة لبهاء طاهر

ريم بسيونى بضيافة الصالون الثقافى بنادى سبورتنج

افتتاح معرض «فجر يوم جديد» للفنان نذير طنبولى.. اليوم

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «رسائل السجن»