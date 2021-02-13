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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يؤيد خطة بايدن لإغلاق معتقل جوانتانامو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:56 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جون كيربي تأييد البنتاجون لضرورة إغلاق معتقل جوانتانامو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "وزير الدفاع لويد أوستن يؤيد نية الرئيس جو بايدن إغلاق معتقل جوانتانامو، ويخطط ليكون شريكا في هذه العملية".

وأضاف: "هذه مهمة متعددة المستويات ولها عوامل كثيرة.. من المهم أن نضمن أمننا القومي في ما يتعلق بمصير المعتقلين".

وأكدت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في وقت سابق، أن هناك خططا للإدارة الأمريكية تهدف إلى إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا.

واستحدث الجيش الأمريكي معتقل جوانتانامو في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في غمرة الحرب على الإرهاب التي شنها إثر أحداث الـ11 من سبتمبر 2001.

ومر على المعتقل منذ افتتاحه في 2002 في قاعدة أمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا 800 شخص أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ومع أن الرئيس السابق باراك أوباما تعهد بإغلاق هذا المعتقل لارتباطه بالتعذيب والتوقيف العشوائي، إلا أن ولايته الأولى انتهت وكذلك الثانية وما زال المعتقل قائما ويقبع وراء قضبانه 41 شخصا.

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