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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021

السبت 13/فبراير/2021 - 06:01 ص
اليورو
اليورو
أسماء منصور
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر اليورو اليوم وبسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصري اليوما 13 فبراير 2021، ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.88 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

وتعرض لكم «الدستور» سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-2-2021 طبقا للمعلومات الواردة من البنوك بداخل السوق المحلية المصرية.

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.

سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.87 جنيه للشراء، 19.05 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

18.84 جنيه للشراء.
19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وجاء السعر داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 18.84 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة
18.81 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.

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