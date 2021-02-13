سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021
السبت 13/فبراير/2021 - 06:01 ص
أسماء منصورطباعة
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر اليورو اليوم وبسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصري اليوما 13 فبراير 2021، ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.88 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.
وتعرض لكم «الدستور» سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-2-2021 طبقا للمعلومات الواردة من البنوك بداخل السوق المحلية المصرية.
ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.
كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.87 جنيه للشراء، 19.05 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.
19.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
18.81 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.
وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.
وتعرض لكم «الدستور» سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-2-2021 طبقا للمعلومات الواردة من البنوك بداخل السوق المحلية المصرية.
ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.
سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021سعر اليورو في بنك مصر
كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.87 جنيه للشراء، 19.05 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية18.84 جنيه للشراء.
19.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم فى بنك cibوجاء السعر داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 18.84 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
18.81 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكانسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.
وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.