استمرار تراجع إصابات كورونا الجديدة عالميا

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع انخفاضها الذي بدأته قبل شهر، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر.إلا أن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءا بسيطا من المجموع الفعلي، وينبغي التعامل بحذر مع المقارنات بين البلدان، لأن سياسات الاختبار تختلف من بلد إلى آخر.ومع تسجيل متوسط 412700 إصابة يومية عالميا هذا الأسبوع، يواصل المؤشر تراجعه الذي بدأه قبل شهر، حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس.واستمرت الإصابات الجديدة في الانخفاض هذا الأسبوع (-16%) منذ تسجيل عدد قياسي بلغ 743 ألف إصابة يومية جديدة في الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يناير، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع بين 17 و23 أكتوبر.وخلال شهر واحد، انخفضت الإصابات الجديدة في أنحاء العالم بواقع النصف تقريبا (-44.5%)، علما أنه لم يسبق أن شهد المؤشر منذ بداية الوباء مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر.وتتصدر إسرائيل التي بدأت الأحد الرفع التدريجي للإغلاق، الدول في حملات التطعيم في العالم حيث تلقى 44% من السكان جرعة واحدة على الأقل (28% تلقوا الجرعتين)، تليهما إسبانيا (-39%، 18300 إصابة يومية جديدة) ثم جنوب إفريقيا (-37%، 2600) وكولومبيا (-35%، 6300) واليابان (-35%، 1900).ويعد العراق أكثر بلد يتسارع فيه الوباء (+ 81%، 1800 إصابة يومية جديدة) متقدما على الأردن (+ 34%، 1500) واليونان (+ 29%، 1100) والإكوادور (+ 21%، 1،00 ) والمجر (+ 16%، 1400).وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الأسبوع الماضي (وسطيا 2784 حالة يوميا) متقدمة على المكسيك (1187) والبرازيل (1058) والمملكة المتحدة (754) وألمانيا (555).