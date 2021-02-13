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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مدحت صالح يحيى ثالث أمسيات حفلات الأوبرا بعيد الحب

السبت 13/فبراير/2021 - 07:12 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
نضال ممدوح
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تواصل دار الأوبرا المصرية ثالث أمسيات احتفالات عيد الحب٬ حيث يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم٬ الحفل الثالث٬ وفيه تشدو مي فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة.

أما الفقرة الثانية من الحفل فيحييها٬ النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن الحفل باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني٬ التي قدمها «صالح» خلال مشواره الفني من بينها: «ولا تسوي دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك٬ هما الحبايب٬ زي ما أنت عايز٬ عليك احساس٬ وحياة قلبي٬ واحشنا بجد٬ مجنونة بيا٬ العين وخداني»، وغيرها.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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