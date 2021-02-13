رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: «السيل الشمالى-2» يعرض أوكرانيا وأوروبا الوسطى للخطر

السبت 13/فبراير/2021 - 01:33 ص
السيل الشمالى2
السيل الشمالى2
وكالات
طباعة
أكدت الخارجية الأمريكية أنها تتابع باهتمام سير تنفيذ مشروع «السيل الشمالي-2» لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، واعتبرت أنه يعرض أوكرانيا وأوروبا الوسطى للخطر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي له: «نواصل متابعة الأنشطة لإتمام بناء خط الأنابيب وإصدار الوثائق الخاصة بعمله«، مضيفًا أن واشنطن ستبت لاحقًا في مسألة فرض عقوبات جديدة على المشروع.

وتابع المتحدث قائلًا: «ولكن أود أن أضيف أن العقوبات هي أداة من الأدوات الهامة الكثيرة، ونحن سنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا على تعزيز أمن الطاقة في أوروبا واتخاذ إجراءات احترازية لحمايتها من التصرفات العدوانية التي حذرنا منها».

وأضاف: «كان موقفنا تجاه "السيل الشمالي-2" واضحًا جدًا، وهو لم يتغير»، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد جو بايدن يعتبر المشروع «صفقة سيئة» تؤدي إلى انقسام في أوروبا، وتترك أوكرنيا وأوروبا الوسطى عرضة لخطر التلاعب من قبل روسيا، ويتعارض مع الأهداف التي أعلنتها أوروبا ذاتها في ما يخص الطاقة والأمن.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى للتعاون مع أعضاء الكونجرس بشأن مشروع الغاز المذكور، ومن المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية للكونجرس قائمة بأسماء الشركات المشاركة في بناء خط الأنابيب «السيل الشمالي-2» يوم 16 فبراير الجاري.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من طبيب بنى سويف بعد الاعتداء عليه وتحطيم سيارته

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبى الجديد 2021 Nat Geo Abu Dhabi

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

إصابة 5 لاعبين جدد من المنتخب الأردنى لكرة السلة بفيروس كورونا

سيمبا التنزانى يفوز على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى أبطال أفريقيا

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. مجلة «الكلمة» تنشر قصة جديدة لبهاء طاهر

ريم بسيونى بضيافة الصالون الثقافى بنادى سبورتنج

افتتاح معرض «فجر يوم جديد» للفنان نذير طنبولى.. اليوم

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «رسائل السجن»