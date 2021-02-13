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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور روسى يعلق على «خريطة النفوذ التركى»

السبت 13/فبراير/2021 - 02:05 ص
فلاديمير جباروف
فلاديمير جباروف
وكالات
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قلل العضو في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف من أهمية تقرير التلفزيون التركي الذي عرضت فيه "خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول 2050"، تضم أجزاء من روسيا.

وقال جباروف في حديث لقناة "إر بي كا" الروسية: "أعتقد أن مثل هذه المعلومات يتم عرضها بشكل متعمد لرؤوية ردود الأفعال، لكننا لن نولي اهتمامنا بذلك. ولدينا علاقات طبيعية مع تركيا، ونحن شريكان في العديد من المجالات".

وتابع قائلا: "لا أظن أن أحدا يعتقد بجدية أن الأتراك قد يعززون نفوذهم في إقاليم روسيا الاتحادية"

وأكد السيناتور، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن روسيا تعتزم تطوير علاقات الصداقة مع تركيا دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.

وكانت قناة TRT الحكومية التركية عرضت خريطة "لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول 2050"، أخذتها من كتاب بقلم الباحث الأمريكي جورج فريدمان، صادر في عام 2009، والذي تحدث فيه عن توقعاته بشأن تطور الأوضاع الاستراتيجية والجيوسياسية في العالم في القرن الـ21.

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