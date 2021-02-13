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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

السبت 13/فبراير/2021 - 04:06 ص
ميسى
ميسى
وكالات
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تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بحذائه، الذي حطم به الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، حقق ميسي رقمه التاريخي خلال مباراة مضيفه بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم في الـ22 من ديسمبر الماضي، عندما سجل هدفه رقم 644 هدفا بقميص برشلونة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ الساحرة المستديرة، محطما رقم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

وذكر المتحف الوطني للفنون في مدينة برشلونة في بيان رسمي أن حذاء ميسي سيتم عرضه اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في القاعة البيضاوية قبل بيعه بالمزاد للأعمال الخيرية ولمساعدة الأطفال المصابين بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، ودعم عائلاتهم.

من جهته، قال ميسي في بيان: "الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي بـ644 هدفا مع نفس النادي يمنحني فرحة كبيرة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون قادرا على رد الجميل للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم. نأمل أن يولد مزاد أبريل الكثير من الوعي لهذه القضية المهمة".

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