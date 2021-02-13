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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكرى: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:34 ص
سامح شكري
سامح شكري
وكالات
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إصرار مصر على التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص بالملء الثاني للسد.

وقال "شكري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "إن ذلك لا يعني أن مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، وأنها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية".

وأضاف: "ليس بالضرورة أن نتحدث في هذه الأمور خلال هذه المرحلة، وأوضحت الموقف في مجلس النواب، وتحدثت عن أن مصر بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها، وتضعها نصب أعينها ولا تتهاون أبدا في حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين".

وتابع: "لدينا سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، لكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له".

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