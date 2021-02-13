اليوم.. افتتاح المعرض الفردى للفنان سامح إسماعيل أمّا بعد

تحتضن قاعة زاج بيك بالشيخ زايد٬ في الحادية عشر من صباح اليوم السبت٬ افتتاح المعرض الفردي للفنان سامح إسماعيل والذي يقام تحت عنوان "أمّا بعد"٬ ويستمر حتي الرابع من شهر مارس 2021.والفنان سامح ‎إسماعيل فنان بصري مصري٬ ولد في يوليو 1974 بالقاهرة وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عن قسم الحفر في 1997.يعمل حاليا كمدير فني لمجمع للفنون والثقافة بجامعة حلوان، شارك في المشهد التشكيلي المصري منذ عام 2009 وحتى الآن قدم فيها مايقرب من 9 معارض فردية وأكثر من 50 مشاركة جماعية داخل مصر والخارج.له العديد من المقتنيات في متاحف مصر والدول العربية ومجموعة خاصة في متحف ماليزيا للاثار والفنون الاسلامية.‎قدم الفنان تجاربه الفردية في قاعة الفن بالزمالك منذ عام 2011 وحتى الآن. ‎يتميز أسلوبه الفني بالتجريدية المستندة على بحث بصري من فنون الخط العربي والفنون الإسلامية العربية. تحمل تجاربه الفنية خبرات وتأثيرات مكتسبة من فنون الإعلان والتصميم والموسيقى٬ أضافت لأعماله الحيوية والتجدد والبحث البصري الدائم.وبحسب "إسماعيل" عن معرضه "أمّا بعد": هو بداية جديدة أحاول فيها الانتقال لوسيط خارج المعتاد، فأنا دائمًا ما أحاول النفاذ إلى عمق الخط العربي، الذي عاشرته وعاشرني طوال مسيرتي الفنية. والجميع في الوسط الفني وخارجه يعرفون أنني أستقي إلهامي من موسيقى الحرف المكتوب، أكاد أسمع الحروف والخطوط بينما تتقاطع على اللوحة، فتخرج عن إطار الكلمات لتصبح شكلًا وشخصيةً مستقلة عن الكلمات واللغة.