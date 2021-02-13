سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-2-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-2-2021

البنك الأهلي المصري



حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره في بداية تداولات الصباحية اليوم أمام نظريها الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.



بنك مصر



بينما عرضت شبكة فروع بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي



فيما أظهرت أحدث مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي بالسوق المصرية، حيث حققت مستوي 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.



بنك المصرف المتحد



وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.



سعر الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيه للبيع.



جدير بالذكر أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

