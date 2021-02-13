رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-2-2021

السبت 13/فبراير/2021 - 03:58 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلي المصري.

على المستوى المحلي، تباين سعر الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس مسجلا متوسط سعر 48.85 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-2-2021

البنك الأهلي المصري

 حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره في بداية تداولات الصباحية اليوم أمام نظريها الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

بينما عرضت شبكة فروع بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي بالسوق المصرية، حيث حققت مستوي 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك المصرف المتحد

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي فى بنك HSBC


وبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

تفاصيل محاولة انتحار جنات فتاة «التيك توك»

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبى الجديد 2021 Nat Geo Abu Dhabi

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. مجلة «الكلمة» تنشر قصة جديدة لبهاء طاهر

ريم بسيونى بضيافة الصالون الثقافى بنادى سبورتنج

افتتاح معرض «فجر يوم جديد» للفنان نذير طنبولى.. اليوم

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «رسائل السجن»