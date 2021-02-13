وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

فقدت مصر اليوم القاص الكبير محمد حافظ رجب رائد التجديد في القصة المصرية القصيرة.وكان القاص والروائي منير عتيبة قد نشر خبر الوفاة منذ قليل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".يذكر ان محمد حافظ رجب ولد في الإسكندرية عام 1935 وأقام بالقاهرة فترة، عمل خلالها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ثم عاد للإسكندرية عام 1962.أصدر عددا من المجموعات القصصية هي غرباء 1968، الكرة ورأس الرجل 1968، مخلوقات براد الشاي المغلي 1979، حماصة وقهقهات الحمير الذكية 1992، اشتعال رأس الميت 1992، طارق ليل الظلمات 1995، رقصات مرحة لبغال البلدية 1999،عشق كوب عصير الجوافة 2003.