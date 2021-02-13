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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تأثير الحب على السلوك الإنسانى».. محاضرة تفاعلية بمكتبة الإسكندرية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:45 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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يُنظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية من ظهر غد الأحد٬ محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمكتبة بالفيسبوك٬ بعنوان "تأثير الحب على السلوك الإنساني"، والتي تلقيها الدكتورة مريم بدواني؛ استشاري الطب النفسي.

يشار إلى أن موضوع الحب ومفهومه٬ يشغل العديد من الباحثين في مجالات علمية مختلفة على غرار علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأعصاب، ويساعد الحب في زيادة التماسك والترابط في المجتمعات المختلفة، من خلال دفع البشر للتعامل مع بعضهم البعض بمودة ورحمة وتعاطف وبذلك ينتشر السلام والخير.

فمن خلال محبة الناس نستطيع لمس الجانب الطيب والجميل منهم، وبالتالي استمرار العلاقات في المجتمعات المبنية على القبول والتعاون والتواصل بين الأفراد.

هذا ويأتي اللقاء في إطار احتفالات المكتبة بعيد الحب٬ والذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام٬ تزامنا مع يوم وفاة القديس فالنتين، وفيه يحتفل الناس بالحب والعاطفة٬ حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم.

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