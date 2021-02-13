فى اليوم العالمة للإذاعة.. هاجر سعد الدين «صوت بلدنا»

يحل اليوم الموافق 13 فبراير، اليوم العالمي للإذاعة العالمية٬ وذلك تزامنا مع إطلاق إذاعة الأممِ المتّحِدة عام 1946.وفي كتابه "شخصيات مصرية بين التهميش والنجومية" أطلق مؤلفه على الإذاعية هاجر سعد الدين لقب "صوت بلدنا"، مشيرا إلى أنه ومع الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، لابد أن نتذكر الإذاعة المصرية وروادها العظماء، ومن بينهم الدكتورة هاجر سعد الدين، التي كانت أول سيدة مصرية تتولى رئاسة "إذاعة القرآن الكريم".وتعد علما من أعلام الإذاعة المصرية بصفة عامة، وإذاعة القرآن الكريم بصفة خاصة، وهي لها باع طويل في العمل الإذاعي، ونالت شهرة كبيرة وتعتبر مثلا أعلى للعديد من الإعلاميات المصريات والعرب، وهي مقدمة ومعدة برامج إذاعية عرفت بصوتها المميز، الذي يدخل القلوب بمجرد سماعه، ويبث فيها الراحة والسكينة والطمأنينة والهدوء.والدكتورة هاجر سعد الدين ولدت في أول يناير سنة 1947 بشبين الكوم بالمنوفية، ونشأت في أسرة تؤمن بأهمية الدين والعلم والثقافة، وورثت حب العلم عن جدها لوالدها الذي كان من أوائل الذين حصلوا على الدكتوراه في القانون من فرنسا.وهي صاحبة أشهر صوت في إذاعة القرآن الكريم المصرية، وهي أول من قدمت برنامجا يتناول فقه المرأة في الإعلام العربي، وحققت جميع برامجها الإذاعية صدى جماهيريا كبيرا، وذلك نظرا لما تملكه من ثقافة دينية وفقهية جعلتها تناقش وتطرح مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في العصر الحديث.وتعد الدكتورة هاجر سعد الدين أول امرأة مصرية تتولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم، والمعروف أنها عملت في بداياتها بإذاعة البرنامج العام، وتخصصت في تقديم البرامج الدينية الخاصة بالمرأة، مثل "رأي الدين"، و"فقه المرأة"، و"الموسوعة الفقهية"، وعالجت في برامجها المختلفة مسائل وقضايا كثيرة تخص المرأة باختلاف مراحلها العمرية سواء كانت بنتا أو زوجة أو أم أو مطلقة أو أرملة.والدكتورة هاجر سعد الدين ليست مجرد مقدمة برامج عادية، فهي تعد عالمة دينية متخصصة قبل أن تكون مقدمة برامج، وهي حاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر الشريف، وحاصلة على الماجستير في الفقه، وكانت رسالتها للدكتوراه عن "حقوق الزوجة المادية والأدبية الناشئة عن عقد الزواج"، وحصلت عليها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.