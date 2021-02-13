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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر العراقى عبدالله السلامى بضيافة الأعلى للثقافة.. الإثنين

السبت 13/فبراير/2021 - 12:22 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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يحل الشاعر العراقي عبدالله السلامي٬ في السادسة من مساء بعد غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "السلامي" مجموعة من قصائده الشعرية٬ من ديوانه الشعري المعنون بــ"هذيانات عاقلة".

وعن الديوان يقول الناقد حيدر عبد الرضا: في مجموعة نصوص "هذيانات عاقلة" لاحظنا فنية الوسائل الشعرية في فضاء النصوص حيث تتخذ من ذاتها حصيلة جملة تقويم مقابل وذلك تبعا لفحوى أسبقية الفكرة المنبثقة

واستقراءا من محورية صورة الارتباط التوصيفي المدرج في ناصية مصفاة صورة الصيغة الإنزياحية في فضاء رؤية متغيرات تحولات القائم بين سراج النص وحسية اختلافية التوجهات في متن الدال المروي الذي يشكل بذاته كأداة عضوية راسخة في جس أبعاد القراءة المغايرة لدلالات مرآيا النص، فعلى سبيل المثال نعاين الأمر في أسطر هذه المقاطع.

ومن أجواء الديوان نقرأ:
عزف انعتاق من حنين.. أرق طافح ساقه التيه.. من أقاص الوجع.. إنطفاؤك النائي.. ضجيج البعاد على مقلتيك.. ريثما أضع رأسي بعيدا عن المناقير.. أو أدس ما بيدي في أوان.. لم يأت أوانها..هناك في حضرة الرمل.. سأسدل أناملي على ما حدث..وأرمم بوصلتي من خراب الجهات.. أي سر ينام في شفة الرمل.

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