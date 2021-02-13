غدا.. إطلاق أول راديو ثقافى بمكتبة الزاوية الحمراء

تطلق مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"٬ أول راديو ثقافى وذلك بداية من غدا الأحد.البرنامج يسلط الضوء في كل حلقة على مشكلة اجتماعية معاصرة في مجتمعنا وكيفية التغلب عليها، كما يبث عدد من البرامج الثقافية الصباحية والمسائية المتنوعة منها: برنامج "شخصية لها تاريخ"، وفيه يتم تناول أهم الشخصيات التي أثرت في التاريخ المصري.وبرنامج "رحلة مؤلف" ومن خلاله يستعرض أهم محطات أشهر المؤلفين، وبرنامج "حكاية مثل شعبي" والذي يستعرض أصول الأمثال الشعبية، وبرنامج "شبابيك الواقع" والذي يتناول عدد من المشكلات الاجتماعية وكذلك برنامج "بلدنا الحلوة" والذي يتناول أهم المعالم الأثرية والسياحية والتراثية بمصر، برنامج "كبسولة"٬ وبرنامج "حكاية قصة"٬ وبرنامج "ألف اختراع واختراع" وعدد من البرامج الثقافية الأخرى.وتعد مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء منارة ثقافية وحضارية في قلب القاهرة، وتعمل المكتبة على إتاحة الخدمات المعرفية والثقافية للجماهير العريضة في مختلف المناطق والمحافظات المحرومة من هذه الخدمة.يأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية – ممثلة في محافظة القاهرة ووزارة الثقافة ووزارة الاتصالات ووزارة التعاون الدولي – والحكومة الدنماركية والتي ساهمت في تكاليف الإنشاء والتأثيث وشراء المقتنيات.