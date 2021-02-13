الإثنين.. عرض فيلم ضمن نشاط نادى سينما المرأة بمركز الهناجر

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ضمن نشاط نادي سينما المرأة، فيلم (تستاهل يا قلبي) إخراج لمياء إدريس، في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، بمركز الهناجر بدار الأوبرا.ويعقب عرض الفيلم، ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.فيلم (تستاهل ياقلبي) حصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان (مالمو) للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠، وقد حصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان ٢٠٢٠.وتدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، وتجري المخرجة البالغة من العمر ٣٥ عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق ٣٠ دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات يمثلن آراء اجتماعية مختلفة.ونادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف.