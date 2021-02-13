سيمبا التنزانى يفوز على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى أبطال أفريقيا

حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا ثمينا خارج الديار على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم أيضا فريقي الأهلي والمريخ السوداني.سجل هدف سيمبا واللقاء الوحيد، اللاعب كويس موجالو من ضربة جزاء في الدقيقة ٦١، ليحصد الفريق التنزاني ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بدور المجموعات الإفريقي.الفوز منح سيمبا صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل فينا كلوب الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.