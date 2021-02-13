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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سيمبا التنزانى يفوز على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى أبطال أفريقيا

السبت 13/فبراير/2021 - 12:18 ص
فريق سيمبا التنزاني
فريق سيمبا التنزاني
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حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا ثمينا خارج الديار على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم أيضا فريقي الأهلي والمريخ السوداني.

سجل هدف سيمبا واللقاء الوحيد، اللاعب كويس موجالو من ضربة جزاء في الدقيقة ٦١، ليحصد الفريق التنزاني ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بدور المجموعات الإفريقي.

الفوز منح سيمبا صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل فينا كلوب الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.

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سيمبا التنزانى يفوز على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى أبطال أفريقيا

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