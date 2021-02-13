سامح شكرى: العلاقات «المصرية- الأمريكية» وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات (المصرية- الأمريكية) على مدار 4 عقود وثيقة واستراتيجية بها كثير من مجالات التعاون وبها مكاسب مشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة.وأضاف "شكري" - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة (أم بي سي- مباشر مصر) - أن الولايات المتحدة قوة عظمى لديها من الإمكانات سواء السياسية والاقتصادية ما يجعل أهمية التعامل معها واستخلاص المصالح المشتركة من خلال العلاقات وثيقة، مؤكدا أن مصر لها اتصال دائم مع الإدارة الامريكية سواء من خلال البعثتين الدبلوماسيتين في القاهرة وواشنطن أو من خلال الاتصال على مستوى المسؤولين سواء كبار المسؤولين او على المستوى الوزاري.وأوضح أن العلاقات مستمرة سواء كانت الإدارة من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي وهذا التعاقب على مدى الأربعين عاما الماضية جعلتنا نتعامل مع إدارات مختلفة لها رؤى مختلفة وكان دائما لنا معها حوار معمق ومواضع اتفاق ومواضع اختلاف وهذا الاختلاف لا يعني ان هناك اي نوع من انواع التباعد وإنما رؤى مختلفة لكي نصل إلى نقطة توافق فيما بيننا والكثير من الاحيان تكون وجهة النظر المصرية صائبة وتكون وجهة النظر الأمريكية صائبة ونقيم الأمر في النهاية وفقا للأحداث وفقا للنتائج.وبشان الاتصال بين مصر وأمريكا في الوقت الحالي قال إن الاتصالات على مستوى سفارة مصر في واشنطن قائمة ويتم التواصل مع المسؤولين سواء كان في وزارة الخارجية او مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وكانت الاتصالات في إطار طرح الاهتمام بالعلاقات على المستوى الثنائي ووضع الآليات للمستقبل لادارة هذه العلاقات والحديث حول القضايا الاقليمية التي تحظى باهتمام الولايات المتحدة ومصر لنقل الرؤية المصرية.وبسؤاله عن وجود أي قلق داخل الخارجية المصرية من الإدارة الأمريكية الجديدة قال: "القلق لم يكن في محل إطار العلاقات الدولية وإنما أولا الإدارة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الأقليمية وعلينا اننا نستكشفها وعندما يتم ذلك ويتم الحوار حولها ونقيمها نستطيع أن نحكم على المسار وإلى أي مدى هناك توافق أو تطابق في موقفي البلدين والاحتياج المشترك للعمل سويا لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وأنا لم أرى أي مجال للقلق بالتأكيد وليس هناك مجال لأي تفاؤل وانما هي إدارة علاقات بشكل طبيعي".وبشأن ملف سد النهضة، قال إن "الملف كان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وعندما كان رئيس جنوب أفريقيا رئيسا للاتحاد الأفريقي وضعنا أملا بأن يأتي بنتائج مغايرة للتجارب السابقة وكان هناك خبراء من جانب الاتحاد الأفريقي ولكن للأسف هذه المفاوضات لم تتناول القضايا الفنية بالشكل الذي كنا نرغب فيه ونتوقعه، وكانت هناك رؤية مختلفة لدى السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بإطار المفاوضات ورغبة من قبل شركائنا السودانيين في تغيير أسلوب التفاوض وأدى ذلك إلى انقطاع العملية التفاوضية لحين انتهت رئاسة جنوب أفريقيا ولكن لدينا أملا بأن يستأنف رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى والذي زار مصر مؤخرا وعبر عن استعداده لمواصلة الجهد المفاوضات ويضا نتطلع إلى مزيد من التنسيق مع الأشقاء في السودان وخاصة بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة لوضع تصور حول الخطوات القادمة".وبسؤاله عن البدائل المطروحة لحل أزمة سد النهضة، أوضح أنه في هذه المرحلة نحن نتحدث دائما عن التوصل إلى اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل يراعي مصالح الدول الثلاثة بشكل متكافء، ونعبر عن إرادتنا السياسية في التفاوض ووضعنا أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبي ونسعى لتحقيق مصالحه من حيث توليد الكهرباء خاصة أنه يراعي مصالحنا في الحفاظ على المياه التي تأتي إلى كل من مصر والسودان وإدارة السد بشكل الأمن الذي لا يترتب عليه أي أضرار بالنسبة للأشقاء في السودان وسوف نظل على هذا لأنه قضية وطرح موضوعي عادل أبدى الجانب المصري فيه الكثير من المرونة والتفهم لمصالح شركائنا سواء في إثيوبيا أو السودان ونسعى إلى التوصل إلى هذه النتيجة وربما يكون هناك اختلاف في أسلوب التفاوض وربما يكون هناك اضافة لأطراف دولية أخرى تكون ميسرة للأمر وتكون مطلعة على مواقف الدول وتستطيع أن تطرح الحلول ولكن أيضا تستطيع ان تقييم المواقف التي تطرح من جانب الدول الثلاث".وشدد على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها وهذه المصلحة دائما نصب أعينها ولا تتهاون أبدا في حقوق المصريين وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين ولدينا سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل ولكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له.