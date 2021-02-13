طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب علي معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.وأضاف "أبوعبلة"، أن اللاعب أجرى أشعة رنين اليوم فور الوصول من الدوحة، بعد أن تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية في مقر إقامتها في الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين.وأوضح أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. وأشار أبوعبلة إلى المحاولات الحثيثة التي بذلها الجهاز الطبي من أجل لحاق معلول بمباراة بالميراس البرازيلي أمس، ولكن آلام الخلفية للاعب حالت دون ذلك.وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر، الجمعة، قادمة من قطر بعد الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.ويستانف الأهلي تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر غدًا الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.ويجري الفريق مسحة طبية غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في مستهل مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.