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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقعات بوصول رحلات جوية سياحية من بريطانيا الصيف المقبل

السبت 13/فبراير/2021 - 03:35 ص
رحلات جوية
رحلات جوية
محمود السعدى
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توقعت مصارد مسئولة بالشركة القابضة للمطارات، ببدء وصول الرحلات الجوية السياحية غير المنتظمة "الشارتر" إلى المطارات المصرية ذات المقاصد السياحية مع بداية الصيف المقبل للعام الجاري، وذلك في أعقاب حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إحدى شركات الطيران الخاصة البريطانية قد أعلنت عن تسيير رحلات جوية غير مباشرة "الشارتر" بين مطارات لوتون وشرم الشيخ والغردقة، أول الصيف المقبل، خاصة في ظل التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي يتميتع بها المطارين في استقبال الوفود السياحية المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن المسئولين بوزارة الطيران المدني لم يتلقوا آية إخطارات بشأن عودة استئناف الرحلات الروسية إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، رغم اجتياز مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين للتفتيش الروسي خلال الأيام الماضية، حيث لم يتم كتابة آية تعليقات أو ملاحظات جوهرية على أساليب الحماية الأمنية والتأمينية بهما.

وتابعت المصادر، أن الفترة المستقبلية ستشهد زيادة فب الحركة الركابية والجوية المختلفة والمتنوعة، خاصة عقب حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن.

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