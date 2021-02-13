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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باتشيكو: الزمالك قدم مباراة مميزة أمام مولودية الجزائر

السبت 13/فبراير/2021 - 12:15 ص
جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو
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قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر، بدوري أبطال أفريقيا كانت قوية بين فريقين كبيرين، مشددا على أن هناك فرصا كثيرة لم نحسن استغلالها.

وأضاف باتشيكو- في تصريحات عقب المباراة- أن دور المجموعات لا يزال في بدايته و"قدمنا مباراة مميزة وننظر للمواجهات المقبلة"، موضحا أن القادم سيكون أفضل وسنعمل على استغلال الفرص التي تضيع وسنعالجها، قائلا: "سعداء بالأداء الجيد، وليس بالنتيجة".

وعن مروان حمدي مهاجم الفريق، أشار إلى أن له خصائص محددة ويتواجد مع الفريق منذ 15 يوما فقط، ويحتاج أن يلعب ويأخذ الثقة، متسائلا: "لو تعادلنا ومروان لم يلعب كنتم ستسألون لماذا لم يلعب مروان، لذلك الهدافون يسجلوا كثيرا وسعرهم عال".

وأوضح أن تغيير حازم إمام تكرر للاستفادة من قدرات أحمد سيد زيزو الهجومية، وتم اللعب تقريبا بدون ظهير أيمن؛ لغياب أشرف بن شرقي بسبب الإصابة.

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