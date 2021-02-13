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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير المصرى يبحث مع وزير البنية الأساسية الجابونى التعاون المشترك

السبت 13/فبراير/2021 - 12:13 ص
سيف قنديل و ليون
سيف قنديل و ليون بالونزى
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بحث السفير سيف قنديل، سفير مصر لدى الجابون، مع وزير المواصلات والبنية الأساسية ليون بالونزى، مشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية للحكومة الجابونية في إطار خطة التطوير الاقتصادي وسُبل تمويلها، وإمكانية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ جانب منها.

وتناول اللقاء كذلك سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في مجال البنية الأساسية في ضوء إنجازات الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في هذا الصدد، ورصف وتعبيد حوالي 6000 كم من الطرق بالقاهرة والمدن والمحاور الرئيسية والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي التجربة التي تتطلع مصر لنقلها لعدد من الدول الأفريقية الصديقة، ومن بينها الجابون.

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