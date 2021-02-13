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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حابى وزيتون على مسرح شركة غزل المحلة.. الليلة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:13 ص
مسرح شركة غزل المحلة
مسرح شركة غزل المحلة
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح شركة غزل المحلة٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ عرض الأطفال المسرحي "حابي وزيتون والسر المدفون"٬ والذي تقدمه فرقة مسرح الطفل التابعة لقصر ثقافة غزل المحلة٬ ويستمر العرض حتي يوم الأربعاء 17 فبراير الجاري.

العرض من تأليف هالة مصطفي٬ ديكور وملابس رانيا حداد٬ ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي. وكتب أغاني العمل المسرحي الشاعر طارق عمار٬ وموسيقي لــ محمد نبيل٬ توزيع الأغاني للفنان عبد الله رحال٬ استعراضات تنفيذ وتدريب خالد النموري٬ ومكياج لــ آلاء فرغل.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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