عقب تعافيه من كورونا.. محمد التاجى يستأنف تصوير عش الدبابير

استأنف الفنان القدير محمد التاجي، في بيروت تصوير أحداث دوره بمسلسله الجديد "عش الدبابير"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١.وكان التاجي قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، ودخل في فترة العزل بأحد الفنادق بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، لحين أثبتت تحاليل "كوفيد-19" سلبية نتائجها أمس.مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.