أسامة منير يتجه للغناء ويحضر لأغنية جديدة

قال الإعلامي أسامة منير، إن بدايته كانت كمطرب، وهي من أجمل أيام عمري، وتحدثت مع والدي عن حبي للموسيقى والغناء، وكان هناك رفض من أسرتي.وأضاف «منير»، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه«واحد من الناس» على شاشة «الحياة»: «قررت أغنى شرقي، وتعلمت الموسيقى والعزف على العود وحضرت الألبوم، ومضيت مع شركة صوت الحب».وذكر أنه مع بداية برنامج «أنا والنجوم وهواك» توقف نهائيًا عن الغناء، معلنًا أنه سيعود للغناء، وسيتم تسجيل الأغاني وإذاعتها عبر «اليوتيوب»، مفجرًا مفاجأة عن أغنية جديدة سيقدمها لأول مرة اسمها «أنا»، وأغنية «بنحسس على الكلام» من تأليف وألحان أسامة منير.وعن أغنية «بحبك ما تقوليش بعدين»، قال: «واخدها المطرب راغب علامة مني»، مشيرًا إلى أنه قدم في الماضي أغنية عن فلسطين ولكنها توقفت لأني تحدث عن شارون أنه شيطان، حسب قوله.