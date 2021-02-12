تحويل ميدان مصطفى كامل بالإسماعيلية إلى منتزه عام

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتطوير ورفع كفاءة وتطوير ميدان مصطفى كامل بنطاق حي أول بعد إهماله لعدة سنوات، وتحويله لمنتزه عام بالمنطقة، نظرًا لما يمثله الميدان من موقع حيوي وتجاري.وكان قد وجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة لفحص كافة الأشجار والزراعات الموجودة بالميدان قبل بدء التطوير.وبالكشف على الطبيعة جاء تقرير اللجنة بأن هناك بعض الأشجار بها تجويفات كبيرة قد تؤدى إلى سقوطها مما يهدد حياة المواطنين وذلك نتيجة حرق.وفي سياق متصل وجه محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية والتخطيط المروري بعمل تطوير كامل للميدان ورفع كفائته.وفي مستهل التطوير قامت مديرية الطرق بإزالة الأشجار التالفة لإستبدالها بشجر مزهر، ورفع كفاءة الأرصفة وتخصيص أماكن لجلوس المواطنين.كما يجرى تجديد لشبكة الإنارة بالميدان، وإزالة أثار مجمع القمامة الذي كان يتوسطه، وخلق مساحات للتنزه، وتحويلة إلي متنزه عام، على جانب أخر يتم إزالة الحوائط العشوائية وتطوير تبة الميدان.كما وجه المحافظ بتوسيع محيط الميدان من الداخل والأرصفة المحيطة بعرض لا يقل عن 5 متر ليصبح عرض الشارع المحيط لا يقل عن 15 مترًا َوذلك لعمل باركات على الجانبين و2 حارة مرورية لتطوير الميدان ليسع لانتظار حوالي 250 سيارة، بالإضافة إلى تطوير مداخل ومخارج المنطقة لخلق سيولة مرورية نظرًا لما تمثلة المنطقة من أهمية بأعتبارها منطقة تجارية من الطراز الأول.