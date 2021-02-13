رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 8 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالعاشر من رمضان

السبت 13/فبراير/2021 - 12:07 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الإلكترونيات بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يصل إلى 8000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدير تخطيط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس تجارة أو هندسة، أو ميكانيكا، وأن يكون حاصلا على شهادة MBA، وأن يتراوح عمره بين 30 إلى 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات، وذلك براتب 8000 جنيه.

كما تطلب الشركة، إخصائي تخطيط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس تجارة، وأن يكون حاصلا على CMA، وتطلب الشركة أيضا محاسب تخطيط، وذلك للشباب حتى 30 سنة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة سنتين، وذلك براتب 5000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، 4 عمال استيفاء لنسبة ال5% لذوي الهمم، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01225495533، والتواصل مع المدير المسئول أمل بدر، أو التوجه لمقر الشركة في التجمعات N2، العاشر من رمضان.

موضوعات متعلقة

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

«النقل» عن «طريق الموت»: هناك خطة لتطويره خلال 3 أعوام

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

أسرة على حميدة تتلقى واجب العزاء بمطروح (فيديو)

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعى أن يتلاعب بالسلوك البشرى

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

«وجع الأوطان» في رواية «قطة فوق صفيح ساخن» لـ مراد سارة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال