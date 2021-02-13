براتب 8 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الإلكترونيات بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يصل إلى 8000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدير تخطيط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس تجارة أو هندسة، أو ميكانيكا، وأن يكون حاصلا على شهادة MBA، وأن يتراوح عمره بين 30 إلى 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات، وذلك براتب 8000 جنيه.كما تطلب الشركة، إخصائي تخطيط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس تجارة، وأن يكون حاصلا على CMA، وتطلب الشركة أيضا محاسب تخطيط، وذلك للشباب حتى 30 سنة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة سنتين، وذلك براتب 5000 جنيه.وتحتاج الشركة أيضا، 4 عمال استيفاء لنسبة ال5% لذوي الهمم، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01225495533، والتواصل مع المدير المسئول أمل بدر، أو التوجه لمقر الشركة في التجمعات N2، العاشر من رمضان.