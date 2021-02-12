جانتس يتهم نتنياهو بالإضرار بعلاقات إسرائيل مع أمريكا

هاجم بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حزب "زرق أبيض"، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب ما تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال جانتس، اليوم الجمعة، إن نتنياهو أضر بعلاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة، مستشهدًا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يجري اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي منذ إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية خلال ديسمبر الماضي، وحتى الآن، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وقال: "من الغريب والمقلق أن رئيس الولايات المتحدة لم يتحدث بعد إلى نتنياهو.. أعتقد أن ذلك نتيجة مباشرة للسير في اتجاه واحد، ونحن الآن نشهد نتاج خلافات تل أبيب مع واشنطن، بسبب توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي".