أول تعليق من طبيب بنى سويف بعد الاعتداء عليه وتحطيم سيارته

كشف الدكتور رفعت فتحي رمضان الطبيب بمستشفى عزل الواسطي في بني سويف، عن كواليس تعرضه للاعتداء وتكسير سيارته من قبل مواطن كان يرغب في أن يتوجه معه لعلاج زوجته المصابة بكورونا.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، إنه كان متوجها لعمله، وكان لديه دوام كامل في المستشفى، من الساعة التاسعة صباحا، ففوجئ بشخص يطلب منه أن يتوجه معه إلى منزله لعلاج زوجته المريضة بكورونا.





وتابع: «قلت للمواطن أنا عندي نبطشية الساعة 9 والساعة الآن 9 وخمس دقائق وأنا متأخر ففوجئت به يسبني، وقال: هكسرلك العربية، وفعلا أخذ حجرا من الأرض وحطم الزجاج الأمامي للسيارة، وزجاج البابين الأمامي والخلفي».







