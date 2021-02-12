أشرف أبو الفضل: الصعيد له أولوية خاصة فى حياة كريمة

قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن هناك تركيزًا على الصعيد في كافة مجالات التنمية والتطوير، عكس ما كان في الماضي.وشدد أبو الفضل خلال تصريحات له اليوم، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت فى تنفيذ البرنامج الخاص بتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء ب150 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة بهذه القرى، بتكلفة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، ما يكشف مدى الجهد والميزانية المرصودة لتعميم وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا بتحسين الأحوال المعيشية لأهالي الصعيد وتوجيه مليارات الجنيهات، لإنشاء قرى ومدن الظهير الصحراوي وتحسين شبكات المياه والكهرباء واستكمال شبكات الصرف الصحي.وأضاف نائب الصعيد، أن مبادرة حياة كريمة، والتي تم رصد نحو 500 مليار جنيه لها تأتي في اطار توجيه اهتمام غير مسبوق للقرى المصرية سواء في الصعيد أو الدلتا أو خارجهما.وقال أبو الفضل، إن هناك شفافية كبيرة في توجيه موارد التنمية وعدالة في توزيع المشروعات، ولم تعد التنمية قاصرة على القاهرة الكبرى أو الاسكندرية كما كان في السابق، واستمر لعقود ولكن في كل أنحاء مصر.