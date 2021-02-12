الإحصاء: 553 مليون دولار صادرات مصر للصين خلال 11 شهرا

سجلت الصادرات المصرية الصين ارتفاعًا إلى حدود 552.9 مليون دولار خلال 11 شهرا من عام 2020 مقابل 514.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38.1 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من الصين بلغت 1.050 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 1.063 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 129 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليار دولار خلال عام، فيما بلغ إجمالي واردات مصر من دول العالم 63.2 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.