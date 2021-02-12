تبرع 300 فرد بالدم في ثلاث قرى بالمنوفية لصالح البنك الإقليمي

أعلنت الدكتورة نجوان نبيل مدير بنك الدم الإقليمي بشبين الكوم عن تبرع 300 فرد بالدم في ثلاث قرى بمحافظة المنوفية، في مشهد رائع وإقدام لإنقاذ المرضى المحتاجين لهذه الدماء من مرضى الأورام والحوادث وأمراض الدم وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى كميات من الدم.وأضافت الدكتورة نجوان نبيل، أن تلك الأكياس كانت من خلال 3 قوافل استهدفت قرى الدبايبة، والراهب، وزاوية البقلي، تحت إشراف فرق متخصصة من الأطباء والفنيين التابعين لبنك الدم الإقليمي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.وقدمت مدير بنك الدم خالص الشكر، للمشاركين في هذه القوافل قائلة "شكرا جزيلا لكل من ساهم معانا في حملات التبرع بالدم التابعة للمركز الإقليمي لنقل الدم بشبين الكوم والتابع لخدمات نقل الدم القومية، سواء بوقته أو مجهوده أو دمه، نقطة دم = حياة".