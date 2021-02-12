العثور على جثة شاب بترعة الإسماعيلية في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول دون إصابات ملقاة بترعة الإسماعيلية، بمنطقة كفر حمزة التابعة لمدينة الخانكة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بعثور الأهالي على جثة لشاب مجهول بترعة الإسماعيلية.وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.