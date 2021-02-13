جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

أحيّت المطربة المغربية جنات مساء، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن سلسلة حفلات عيد الحب الذي تنظمها الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.وقدمت جنات خلال الحفل العديد من أغنياتها الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، منها: "حب جامد، حب امتلاك، اللي بينك وبيني، حبيبي على نيته، وبحبك" وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.وسبق حفل جنات فاصل غنائي أحياه المطرب أحمد عفت إلى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح والذي قدم مجموعة من أشهر الألحان التى أبدعها عمالقة الموسيقى.