الاثنين.. عرض «تستاهل يا قلبي» بنادي سينما المرأة

يواصل نادى سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسى» فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق ١٥ فبراير بالهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء.ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «تستاهل ياقلبي» إخراج «لمياء إدريس» وعقب عرض الفيلم يستضيف النادي الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على لمناقشته مع صناعه والجمهور.يذكر أن فيلم «تستاهل ياقلبي» حصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠، كما حصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان ٢٠٢٠.وتدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء الغير متزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر. تجري المخرجة البالغة من العمر ٣٥ عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق ٣٠ دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.الجدير بالذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.