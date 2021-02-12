الإحصاء: 54.3 مليون دولار صادرات الكهرباء خلال 11 شهرا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى 54.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 51.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.1 مليون دولار خلال عام.كما أظهر التقرير، أن صادرات الكهرباء شهريًا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إلى حدود 2.2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من عام 2020 مقابل 845 ألف دولار خلال شهر نوفمبر من العام السابق 2019، بزيادة بلغت 1.3 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليارات دولار خلال عام.