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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائد الجيش اللبناني يبحث مع مسئول عسكري أمريكي التعاون لتدريب القوات الخاصة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:31 م
جوزاف عون
جوزاف عون
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بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، مع قائد القوات الخاصة بالقيادة المركزية العسكرية الأمريكية الأدميرال فرانك برادلي، مجالات التعاون في تدريب القوات الخاصة بالقوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني، للأدميرال برادلي على رأس وفد عسكري أمريكي، حيث جرى البحث في علاقات التعاون الثنائية بين جيشي البلدين.

ويعتمد الجيش اللبناني في الجزء الأكبر من عملية التسلح وتطوير العتاد والمعدات، وبما يقارب نحو 90%، على المساعدات الدولية التي تقدمها الدول الغربية الداعمة والمانحة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم مساعدات عسكرية عبر مصدرين، الأول هو "الهبات" من خلال وزارة الدفاع الأمريكية وتشمل معدات عسكرية يعود اختيارها للجهة المانحة، والثاني هو برنامج المساعدات العسكرية المخصصة للبنان عبر وزارة الخارجية الأمريكية، بحيث تحدد قيادة الجيش اللبناني أنواع العتاد والمعدات والأسلحة التي تحتاجها، على أن يتم توفيرها من ضمن الموازنة الأمريكية المحددة لهذا الغرض.

وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار "في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".

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