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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة 5 أشخاص في حريق غرب ألمانيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:39 م
حريق غرب ألمانيا
حريق غرب ألمانيا
وكالات
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لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر حريق شب، الجمعة، في مبنى بمنطقة بيرجيشن لاند قرب فوبرتال بولاية شمال الراين ويستفالي، غربي ألمانيا.

وصرح متحدث باسم الشرطة في كولونيا اليوم الجمعة بوقوع الحادث، مشيرا إلى أن الشرطة والادعاء العام فتحا تحقيقا.

ولم تفصح الشرطة حتى الآن عن تفاصيل الحادث، أو الضحايا.

وذكرت الشرطة أن لجنة من المتخصصين في قضايا القتل تجري تحقيقا الحادث.

وأضافت أن هيئة خبراء تتولى العمل حاليا لتحديد هوية الضحايا، ولم يعط الادعاء العام أية معلومات حول خلفية الحادث.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن فرقة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في ساعتين.

وأضاف أن الشرطة تلقت مكالمة عاجلة الساعة الخامسة من مساء اليوم تفيد باندلاع حريق في أحد المنازل.

وأعلنت الشرطة أن قوة الإطفاء انسحبت من موقع الحريق السابعة والنصف مساء اليوم بعد أن "قامت بكل ما يمكن القيام به".

وقال مصور شهد الحريق " إن زجاج نوافذ المنزل تحطمت بفعل الحريق، مبينا أنه لا توجد آثار قوية للحريق في المنزل.

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