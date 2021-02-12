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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تعرف على معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية (إنفوجراف)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:29 م
كورونا
كورونا
سمر محمدين
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تراجعت الإصابات بفيروس كورونا في مصر، على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يبشر بخروج مصر من ذروة الجائحة نتيجة انخفاض تسجيل الحالات الجديدة وارتفاع معدلات التعافي بين المصابين.

وفق بيانات التقصي والترصد المعلنة عن وزارة الصحة والسكان، فقد تراجع معدل الإصابة بالفيروس بين المواطنين لاسيما خلال الٍاسابيع القليلة الماضية، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتستعرض "الدستور" بالإحصائيات الرسمية الصادرة أعداد الإصابات وحالات التعافي من الفيروس أثناء الأيام الماضية.

يوم الاثنين الماضي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 53 حالة جديدة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

انخفضت الإصابات في اليوم التالي لتسجل 573 حالة جديدة، فيما سجلت الوفياة حوالي 52 حالة جديدة، ضمن الإحصائيات الرسمية المعلنة، وشهدت مستشفيات العزل خروج 400 متعاف من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة.

ثم عاودت الإصابات الارتفاع مجددًا وسجلت 610 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى وفاة 53 حالة جديدة.

أما عن معدلات التعافي فقد ارتفعت وخرج حوالي 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة.

الخميس الماضي سجلت المستشفيات خروج 376 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة ووصل ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالة، فيما تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 53 حالة جديدة.

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان فقد بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالة تم شفاؤها، و9857 حالة وفاة.

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