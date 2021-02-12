تقرير: مصر إحدى أفضل الوجهات السياحية للسائح التشيكى

ذكر تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية عن رغبة المواطنين التشيك للسفر إلى مصر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد رغم جائحة كورونا.وأوضح التقرير أن مصر جاءت من أفضل الوجهات السياحية، حيث تلقت وكالات السفر بالتشيك آلاف الحجوزات حتى الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر.كما أشار التقرير إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدي السائح التشيكي، وذلك لجوها الدافئ، وشواطئها المشمسة، وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.جدير بالذكر أن موقع (CNN Travel) اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الاكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة (Travel Inside) السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.كما اختارتها جريدة (التليجراف) البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، أما موقع "تريب أدفايزر" فقد اختار مدينة الإسكندرية كإحدى أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما أنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.