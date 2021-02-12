تعافي 23 حالة من كورونا بالوادي الجديد

أعلنت إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبرئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم بيان لها اليوم.وأكد البيان على تعافي 23 مواطنا ليرتفع عدد حالات التعافي لـ157 حالة حتى الآن، والحالات الإيجابية الجديدة 28 حالة ليرتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 245 حالة، وحالات الوفاة 4 حالات.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على رفع درجة الاستعداد بقطاعات التعليم العام والأزهري والجامعي استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.وحذر الزملوط من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.وشدد محافظ الوادي الجديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.وناشد الزملوط المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض.