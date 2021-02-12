غفران محمد عن دورها بـ«جمال الحريم»: «بطني كانت مفتوحة»

أثنى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على دور الممثلة غفران محمد، التي لعبت شخصية سارة في مسلسل جمال الحريم الذي انتهت آخر حلقاته أمس الخميس، متمنيين لها مستقبل باهر وواعد.وأكدت غفران، أن دورها في المسلسل السالف الإشارة له أرهقها بشكل كبير خاصة أنها شخصية محورية في أحداث العمل الضخم الذي يضم كوكبة من نجوم كبار على رأسهم الفنانة نور، والفنان خالد سليم، فضلًا عما ناقشه من قضايا واقعية وأهداف واضحة، كُتبت بحرفية شديدة من قِبل المؤلفة سوسن عامر.وكشفت غفران، عن كواليس جديدة أثناء لعبها لشخصية سارة وهي أنها أجرت عملية جراحية فى بطنها، متابعًة: "بطني كانت مفتوحة وكنت بصور من غير إذن الدكتور".وأوضحت أن السبب وراء ارتداءها ملابس واسعة أثناء أحداث المسلسل هو العملية، قائلة: "ماكنش ينفع ألبس حاجة ضيقة على بطنى خالص لأن كان فيها جرح".جدير بالذكر أن غفران شاركت من قبل فى عدة أعمال درامية ناجحة منها الأب الروحي، وأبو جبل، وقيد عائلي، وفرصة تانية، ومملكة الغجر، والفتوة، وحديثًا جمال الحريم.