رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شابين وإصابة 3 فى حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:48 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقي شابان مصرعيهما وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق الحاجر بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق الحاجر بمركز حوش عيسى.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "عبدالله. ح. س،21 عاما، محمود. ي. ج، 31 عاما"، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بحوش عيسي تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أصيب كل من "محمود صدقي موسى، 34 عاما، شادية أحمد شحاتة، 55 عاما، إيناس محمود صدقي، 8 سنوات"، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية للمصابين.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

أسرة على حميدة تتلقى واجب العزاء بمطروح (فيديو)

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعى أن يتلاعب بالسلوك البشرى

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

«وجع الأوطان» في رواية «قطة فوق صفيح ساخن» لـ مراد سارة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال