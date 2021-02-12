مصرع شابين وإصابة 3 فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شابان مصرعيهما وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق الحاجر بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق الحاجر بمركز حوش عيسى.وأسفر الحادث عن مصرع كل من "عبدالله. ح. س،21 عاما، محمود. ي. ج، 31 عاما"، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بحوش عيسي تحت تصرف النيابة العامة.وكما أصيب كل من "محمود صدقي موسى، 34 عاما، شادية أحمد شحاتة، 55 عاما، إيناس محمود صدقي، 8 سنوات"، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية للمصابين.وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.