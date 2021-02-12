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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير: مصر على رأس الوجهات للسائح التشيكي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:01 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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كشف تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية، أن مصر جاءت على رأس قائمة رغبات السفر لقضاء عطلة الصيف للمواطنين التشيك، حيث تلقت وكالات السفر هناك آلاف الحجوزات حتى الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر.

كما أشار التقرير إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدي السائح التشيكي وذلك لجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.

جدير بالذكر أن موقع CNN Travel كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما اختارتها جريدة التليجراف البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، أما موقع "تريب أدفايزر" فقد اختار مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما أنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.

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