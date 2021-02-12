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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل» عن «طريق الموت»: هناك خطة لتطويره خلال 3 أعوام

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:12 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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أصدرت وزارة النقل بيان اليوم، للرد على شائعة عدم إدراج أحد الطريق المسمى بـ"طريق الموت" ضمن خطة تطوير شبكة الطرق بالجمهورية، والتي تقوم بها الدولة، لتأمين المواطنين وتسهيل حركتهم على الطرق وحفظ أرواحهم من الحوادث.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشكوى المنشورة في أحد الوسائل الإعلامية تحت عنوان "طريق الموت"، هي بخصوص عدم إدراج طريق المنصورة دمياط مرورا بمركز شربين ومركز الزرقا ومركز فارسكور حتى دمياط ضمن منظومة التطوير وعدم وضع خطة لازدواجه.

وجاء رد الوزارة كالتالي:
1- الطريق مدرج بالفعل ضمن خطة التطوير ويتم تنفيذه على مراحل حيث ستنتهى المرحلة الأولى من المنصورة شربين بطول كم هذا العام، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من شربين الزرقا بطول 12 كم بخطة العام المالي 2021-2022، والبدء في المرحلة الثالثة الزرقا فارسكور دمياط بطول 28 كم بخطة العام التالي، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم عام 2023.

2- بالإضافة إلى ذلك سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا المحلة المنصورة دمياط الغربي بطول 122كم، وهو أحد المحاور الهامة بالدلتا التي تربط 3 محافظات الغربية والدقهلية ودمياط، والطريق الدولي الساحلي بور سعيد دمياط المنصورة الجديدة بطول 95 كم العام المالي القادم الذى يبدأ في شهر يوليو 2021، تلبية لمطلب نواب الشعب عن محافظة دمياط وأهالي دمياط ومحافظ دمياط.

3- تؤكد وزارة النقل وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية، على أنه يتم حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

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